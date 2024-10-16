تعرضت شركة لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا، لغرامة قياسية قدرها 4 ملايين دولار بسبب التمييز ضد الركاب اليهود.



وأعلنت وزارة النقل الأمريكية عن ذلك يوم الثلاثاء.



تعود الغرامة إلى حادثة وقعت في عام 2022 عندما منعت شركة الطيران 128 راكبًا يهوديًا من الصعود على متن رحلة متصلة بسبب سوء سلوك مزعوم.



يقول التقرير إن بعض المسافرين تجاهلوا تعليمات السلامة وتجادلوا مع أفراد الطاقم خلال المرحلة الأولى من الرحلة.



ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الركاب، الذين كانوا يرتدون ملابس بطابع أرثوذكسي في الغالب، لم يعرفوا بعضهم البعض ولا ينبغي معاقبتهم كمجموعة واحدة.



من جانبها، تنفي لوفتهانزا التمييز ضد أي شخص، وتقول إنها تتعاون مع التحقيق.