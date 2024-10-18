"المحطة الذكية".. ابتكار يسعى لتحويل دبي لمدينة صديقة للدراجات

تسعى إمارة دبي في دولة الإمارات إلى تحويل نفسها لإمارة صديقة للدراجات الهوائية، وتشجيع استخدامها كوسيلة للتنقل، والحفاظ على البيئة، وتقليل الازدحام المروري. ومهّد ذلك الطريق لابتكار "المحطة الذكية" المعروضة في جناح هيئة النقل والمواصلات (RTA) خلال معرض جيتكس العالمي لعام 2024.

وتتمتع المحطة، وهي عبارة عن عمود إنارة متعدد الاستخدامات، بوظائف تفاعلية تقنية ومزايا هدفها الارتقاء بتجربة مستخدمي الدراجات والمشاة على حدٍ سواء. وشرح مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في هيئة الطرق والمواصلات، محمد آل علي، أبرز سماتها خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية.