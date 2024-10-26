أظهرت لقطات من طائرة بدون طيار (درون)، بركًا كبيرة من المياه تغمر كثبانًا رملية صحراوية، حيث أسفرت الأمطار التاريخية عن فيضانات نادرة في المنطقة.

لا يُعد هطول الأمطار أمرًا غير معتاد، لكنّ وكالة الأرصاد الجوية المغربية أبلغت في أوائل أكتوبر، أنهم لم يشهدوا هذا القدر من الأمطار منذ 30 إلى 50 عامًا.

وتُعتبر الصحراء الكبرى أكبر صحراء غير قطبية في العالم، وتمتد على مساحة 3.6 مليون ميل مربع (5793638 كيلومتر مربع). ويمكن توقع هطول المزيد من الأمطار المماثلة مع استمرار تلوّث الوقود الأحفوري بتسخين الكوكب.