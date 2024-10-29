في المغرب..رجل يعبر مسارًا ضيقًا بين جبال الأطلس في مشهد يحبس الأنفاس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعشق المرشد السياحي المغربي، محمد أكنجطون، التضاريس الجبلية، ويتضح ذلك من مقاطع الفيديو التي يوثقها بين جبال الأطلس، ويشاركها مع الآلاف من المتابعين (شاهد الفيديو أعلاه)

تجمع المشاهد التي يشاركها المغربي، بين روعة الطبيعة وهيبتها، ولعل أبرزها مقطع فيديو له وهو يمشي فوق مسار جبلي شديد الانحدار خالٍ من أي سور أو حاجز على ارتفاع يتجاوز 1،470 مترًا.

عند حديثه عن مقطع الفيديو، الذي حاز على مليوني مشاهدة منذ نشره في منتصف عام 2023 تقريبًا، قال أكنجطون: "المسار الضيق في الفيديو هو مجرد جزء عادي من حياة الأشخاص في منطقتي.. لقد استخدم السكان المحليون ممرات كهذه لقرون لربط مساراتنا في الجبال".

رغم أنّ الفيديو يبدو كمشهد وثقه مغامر لتجربة مُشبِعة بالأدرينالين، إلا أنّ أكنجطون وصف المرور عبر هذه المسارات كـ "عادة متأصّلة" بين المزارعين والقرويين لأجيال.

ووصف المغربي منطقته، تافراوت، بكونها "مثالية" لمحبي الجبال.

وتشكلت سلسلة الأطلس الصغير منذ 80 مليون عام تقريبًا، عندما اصطدمت إفريقيا وأوراسيا، ما أدى إلى تكوين تشكيلات من الحجر الجيري والرملي، والصخور الجرانيتية.