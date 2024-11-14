دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني عشت هذه الظاهرة النادرة.. استمرّت لمدة دقيقة واحدة فقط، لكنّها كانت لحظة ساحرة"، هذا ما قاله المصور الباكستاني، محمد صابر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

زار صابر شلال "مولافوسور" في جزر فارو 6 مرّات، حيث تتدفق مياهه بسلاسة نحو الأسفل، مثل أي شلال آخر. ولكن، رحلته الأخيرة كانت مميزة بشكل خاص (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

حذرت الأرصاد الجوية حينها بشأن هبوب رياح عاتية، تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. وبدلًا من بقاء المصور الباكستاني في المنزل، قرر أن يقود سيارته باتجاه موقع الشلال.

وأوضح صابر: "كان جميلًا بشكل لا يوصف.. والرياح كانت قوية جدًا إلى درجة أنها دفعت المياه المنهمرة نحو الأعلى، بعكس الجاذبية الأرضية".

وواجه صابر العديد من التحديات أثناء رصد هذا الشلال "المعكوس"، لأنّه كان يقف على حافة جرف، ما جعل الأمر خطيرًا للغاية.

رغم ذلك نجح في التقاط مشاهد حازت على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سمّاه بعض الأشخاص بـ"WaterFly"، أي "الشلال الطائر".

يعتبر المصور الباكستاني أن جزر فارو هي مكان لا بدّ من زيارته لأي شخص يُخطط السفر إلى أوروبا. والشلال هو مجرّد أحد هذه الأماكن المذهلة الموجودة هناك.

وقال صابر: "البنية التحتية رائعة.. ويمكن السفر من أحد طرفي الجزر إلى الطرف الآخر في غضون ساعة ونصف فقط".