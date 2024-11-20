"أم النسور".. عُماني يرصد زوايا مخفية ساحرة لأعلى قمة جبلية بدبي

دائمًا ما يبحث المغامر العُماني علي العجمي عن مغامرات جديدة فوق السحاب. وفي دولة الإمارات تحديدًا، لفتت انتباهه "أم النسور"، وهي أعلى قمة جبلية في إمارة دبي، وثالث أعلى قمة جبلية في البلاد.

وقال العجمي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الجبل لا يُعتبر خطرًا في حال اتّباع المغامر إرشادات من قائد رحلته".

ومن الضروري اتخاذ إجراءات السلامة في عين الاعتبار أثناء تسلق جبل "أم النسور"، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1,300 متر، ومن بينها: