لحظة طال انتظارها.. رجل يلتقي بقطته بعد أكثر من 11 سنة على اختفائهاسياحةنشر السبت، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024عرضت قناة WANF المتعاونة مع CNN قصة قطة تدعى "روثرفورد" اختفت في ولاية أوريغون بولاية ويسكونسن الأمريكية في عام 2013، وعُثر عليها على بعد 806 أميال في مدينة ديلارد بولاية جورجيا، وصوّرت اللحظة التي جمعتها بصاحبها مجدّدًا ورد فعلهما.للمزيد شاهد: شرطة لوس أنجلوس: تم لم شمل ليدي غاغا مع كلبيها بعد عودتهما إلى المنزل بأمانشاهد أيضًا: باستثناء خاص من رئيس الوزراء.. لم شمل أسد ومالكه بعد انفصالهماقراءة المزيدأمريكاحيوانات أليفةمطارات