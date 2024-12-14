عرضت قناة WANF المتعاونة مع CNN قصة قطة تدعى "روثرفورد" اختفت في ولاية أوريغون بولاية ويسكونسن الأمريكية في عام 2013، وعُثر عليها على بعد 806 أميال في مدينة ديلارد بولاية جورجيا، وصوّرت اللحظة التي جمعتها بصاحبها مجدّدًا ورد فعلهما.

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