هذه المدرسة في هاواي تعلّم طلابها جميع المواد منطلقة من الطبيعة

في أي أسبوع عادي بـ"مدرسة الأرض في هاواي"، يقضي الطلاب يومين على الأقل خارج الفصول الدراسية للعمل على موضوعات بيئية بشكل مباشر. ويشمل ذلك اختبار مياه المحيط والأنهار ضمن برنامج يهدف للمساهمة في نمو المرجان الذي سيتم إعادة زراعته في نهايته، وقياس حجم سرطانات البحر للتعرّف على صحة الموائل.

يعمل الطلاب مع خبراء جزر هاواي والمنظمات غير الربحية، ويتعلّمون منهم في قنوات الحفاظ على البيئة، بينما يصقلون أيضًا مهاراتهم في الرياضيات والتواصل والعلوم. CNN زارت المدرسة التي تهدف إلى إلهام الجيل القادم من القادة المهتمّين بالبيئة.

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