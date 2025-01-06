قد يبدو المنظر جميلاً من الأعلى، لكن الثلوج الكثيفة التي غطت أجزاء من أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع تسببت في تعطيل واسع النطاق للمسافرين على الطرق والسكك الحديدية وفي الجو.

تسببت الثلوج والأمطار المتجمدة في قطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في شمال إنجلترا، وحذر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة من أن الثلج والبرد قد يؤديان إلى حدوث فيضانات في بعض المناطق عندما يذوب الخليط الجليدي.

المطارات في ليفربول ومانشستر وبرمنغهام وليدز وبريستول اضطرت إلى إغلاق بعض المدرجات مؤقتًا، وتأثرت العديد من الطرق حيث أصبحت زلقة أكثر من المعتاد.

في وقت كان فيه العديد من الناس يسافرون أو يعودون من عطلة عيد الميلاد أو يتجهون إلى الجامعة.

المشكلة ذاتها في أيرلندا، التي غطت الثلوج أجزاء منها أيضًا.

تقول هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية إن الظروف الباردة القاسية ستستمر على مدى الأيام القليلة المقبلة، في وقت حيث كان ما يقرب من 60 ألف منزل ومزرعة وشركة بدون كهرباء.

حذر مسؤولون ألمان من تشكل الجليد الأسود وتأثيره على السائقين والمشاة، حيث يتسبب الجليد والثلوج في تعطل حركة النقل هنا أيضًا.

وحذرت مطارات فرانكفورت وميونيخ الركاب من احتمال حدوث تأخيرات أو إلغاءات، كما نصحت بعض السلطات الناس بالبقاء في منازلهم إذا أمكن.