هل أنت من مُحبي الاستكشاف والمغامرات؟ إذًا، يجب عليك زيارة الجزائر، وتحديدًا مغارة "بني عاد"، التي يبلغ عُمرها 65 ألف سنة.

في البداية، اجتمع فارس المسلم، وهو أحد مؤسسي شركة السفر "Blue Book" في الكويت، مع مجموعة من السيّاح قبل زيارة هذه التحفة الطبيعية، بهدف التعرّف عليها ومشاهدة صورها.

لكن، تمثلت المفاجأة الحقيقية برؤية المغارة وحجمها الهائل على أرض الواقع.

وقال المسلم، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر أكبر مغارة في البلاد، حيث تقع على عمق 57 مترًا تحت الأرض.. وما يُميزها حقًا هو حرارتها الثابتة على مدار العام، والتي تصل إلى 13 درجة مئوية".