شاهد الحجم الضخم لسمكة تونة بزعانف زرقاء بسوق للأسماك في طوكيو

سجلت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء ضخمة، وهي بحجم دراجة نارية تقريبًا، رقماً قياسياً بسوق الأسماك في طوكيو تويوسو بعد بيعها بمبلغ 1.3 مليون دولار - أو 207 ملايين ين.

تم شراء التونة من قبل أصحاب مطاعم السوشي في مجموعة أديرا، المعروفة بمطعم السوشي الحائز على نجمة ميشلان "جينزا" ضمن سلسلة مطاعم أديرا، بأفرع في طوكيو ولوس أنجلوس، وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية كيوتو.

حققت السمكة التي يبلغ وزنها 608 رطل ثاني أعلى سعر على الإطلاق في مزاد العام الجديد.

بلغ أعلى سعر مسجل لسوق الجملة للمأكولات البحرية، منذ بدء جمع البيانات في عام 1999، 3.1 مليون دولار أو 333.6 مليون ين، مقابل سمكة تونة تزن أكثر من 612 رطلاً في عام 2019.

وفقًا لصندوق الحياة البرية العالمي، فإن أسماك التونة بالزعانف الزرقاء تُعتبر من أكبر أنواع أسماك التونة، حيث يمكن أن يصل وزنها إلى 1500 رطل وطولها إلى 10 أقدام.

انخفضت أعداد أسماك التونة بشكل حاد في العقود الأخيرة بسبب الصيد الجائر والصيد غير القانوني، وفقًا لصندوق الحياة البرية العالمي.