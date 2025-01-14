بعد فتح "الباب المقدس".. شاهد لماذا يتوافد نصف مليون شخص إلى الفاتيكانسياحةنشر الثلاثاء، 14 يناير / كانون الثاني 2025مع انطلاق عام اليوبيل في روما، توافد أكثر من نصف مليون زائر إلى الفاتيكان لعبور الأبواب المقدّسة في كاتدرائية القدّيس بطرس. تأخذنا أنطونيا مورتنسن، من CNN، إلى شوارع روما لمعرفة آراء الزوار الذين سافروا آلاف الأميال لحضور هذا الحدث.قد يهمّك أيضًا.. كل 25 سنة.. يفتتح بابا روما عشية عيد الميلاد باب كاتدرائية القديس بطرس المقدّس في الفاتيكان!قراءة المزيدالفاتيكانالكنيسة الكاثوليكيةروما