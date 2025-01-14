مع انطلاق عام اليوبيل في روما، توافد أكثر من نصف مليون زائر إلى الفاتيكان لعبور الأبواب المقدّسة في كاتدرائية القدّيس بطرس. تأخذنا أنطونيا مورتنسن، من CNN، إلى شوارع روما لمعرفة آراء الزوار الذين سافروا آلاف الأميال لحضور هذا الحدث.

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