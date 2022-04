الموسم الجديد من برنامج "The Wonder List With Bill Weir" متوفر على منصة +CNN. ويسافر بيل وير هذا الموسم إلى مونتانا، وغرينلاند، وهاواي، وتشارلستون، بولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا.

ويتجه وير في الساعة الرابعة صباحًا إلى بركان كيلويا في هاواي، حيث يتسابق السيّاح لمشاهدة الصهارة المتناثرة وبحيرة الحمم البركانية.