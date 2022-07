على الجانب الشرقي من خليج كوركوفادو في تشيلي، استُدعي فريق من الأطباء البيطريين للكشف عن سبب حالة نفوق مريبة. أسفل الجلد، عثر الخبراء على دليل يشير إلى وجود نزيف داخلي وكدمة عند قاعدة قلب حوت أزرق. ويحتمل أن يكون نفوقه ناجمًا عن تلقيه ضربة قوية على الصدر.

