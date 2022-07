يعدّ الاستكشاف جزءًا من النمو بالنسبة لصغار ثعالب الماء. وتتحوّل أحواض المياه في إقليم باتاغونيا، إلى ساحة لعب لهذه الثعالب التي تسبح وتمرح فيها، ولكن، في غضون شهرين تقريبًا، سيتعيّن عليها إعالة أنفسها. لمشاهدة المزيد، تابع البرنامج الجديد Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد على CNN.