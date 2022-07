تعيش فقمات النمر في القطب الجنوبي حصرًا تقريبًا، وتعتبر طيور البطريق فريستها الرئيسية. لكن ما من طيور بطريق في بحيرة سان رافائيل! يشتبه أحد الخبراء بأنها تصطاد أسماكًا متنوعة بسبب تأثير الجليد المتساقط. لمشاهدة المزيد، تابع برنامج Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد، على CNN.