مشهد غاية في الندرة. على الأرجح، إنّها المرة الأولى التي يُصوّر فيها سنور الكودكود الميلاني، أي أسود اللون، وهو أحد أنواع القطط الصغيرة التي تعيش في باتاغونيا. لمشاهدة المزيد، تابع برنامج Patagonia: Life on the Edge of the World أيام الأحد، على CNN.