اصطيدت ثعالب الماء البحرية، المعروفة أيضًا باسم "تشونغونغو"، حد انقراضها تقريبًا. لكن مجتمع الصيد الآن يحمي هذا النوع النادر من الحيوانات.