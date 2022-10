"الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش".. هذا ما قالته إحدى المشاركات ضمن طاقم تصوير برنامج Patagonia: Life on the Edge of the World الذي عُرض على CNN، في تعليقها على عملية البحث عن حوت أزرق. إليكم نظرة من خلف الكواليس على عملية تصوير السلسلة.