من وسط تجويف صخري.. مشاهد جوّية تكشف أحد خفايا السعودية الساحرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمتزج المكونات الجغرافية والمناخية المتباينة والمتنوعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بمنطقة حائل، لترسم بذلك جمال تضاريسها، وسهولها، وجبالها.

وبسبب حبه للتصوير منذ أكثر من 20 عامًا واستكشاف مختلف المعالم الجغرافية، أدهش ابراهيم الزعاقي مستخدمي الإنترنت بفيديو مُهيب لغار المشطبة.

هل سمعت عنه سابقًا؟

ويُعد غار المشطبة عبارة عن تجويف صخري في غرب حائل، إذ أن جميع أرجائه مغلقة، ما عدا مدخل واحد فقط (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتمكّن الزعاقي من دخول غار "المشطبة" بسيارته، ورصد جمال تكوينه من السماء باستخدام طائرة من دون طيّار.

وقال المصور السعودي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جاء اسمه من الهضاب المحيطة به، والتي تُعرف باسم رضم مشطبة".

ولم يكن الطريق المؤدي إلى غار "المشطبة" سهلًا كما تتخيل، بسبب الرمال والحجارة المتناثرة حوله.

ومع ذلك، استمتع الزعاقي بكل دقيقة في زيارة هذا "التكوين البديع" بحسب وصفه.

وتقع حائل بين جبل شمر شمالًا وجبل سلمى جنوبًا، بحسب ما ذكره موقع "Visit Saudi" الإلكتروني.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن عروس الشمال "حائل" تتميز بتنوع الأماكن السياحية التراثية للباحثين عن الوجهات المميزة في البلاد.

وتحتوي منطقة حائل على خريطة متنوعة من المواقع، التي تتيح فرصة تأمل جمالها وتنوع تضاريسها، ما يجعلها المكان المثالي لمحبّيها.

وإذا كنت مولعًا بالطبيعة الساحرة، فيمكنك توجيه نظرك نحو حائل.