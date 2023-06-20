لقطات متتابعة تعكس أجمل تحولات الطقس الصحراوية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر مجرة درب التبانة من بين المشاهد الجاذبة للعديد من المصورين الذين يتتبعون موقعها.

ونجح المصور اللبناني/ التشيلي، رامي ديبو، في رصدها بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديدًا بصحراء رزين، والتي تُعتبر من بين أحلك الأماكن في دولة الإمارات، بحسب قوله.

وأوضح ديبو في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في هذا الوقت من العام، نحتفل دائمًا بظهور درب التبانة في السماء.. كنّا نعلم أن الطقس سيحمل بعض السحب، التي ستُشكّل إضافة جميلة إلى صورنا.. لكننا كوفئنا بأكثر من ذلك بكثير".

واستغرق ديبو (شاهد مقطع الفيديو أعلاه) 4 ساعات متواصلة لرصد حلقات متتابعة من الليل حتى شروق الشمس.

وستُلاحظ بداية ارتفاع القمر وتغير الطقس بشكل كبير، حيث تُغطي السحب السماء. ويتبع ذلك شروق الشمس، ما يخلق مشهدًا ساحرًا من الألوان.

ومن المثير للاهتمام أن غيومًا قطنية نادرة المظهر بدأت تتشكل فوق المصور مباشرة.

وتطلبت جلسة التصوير هذه المبيت في الصحراء ليلًا، إذ تُعد اللقطات المتتابعة، من الليل حتى النهار، من بين أصعب المشاهد لالتقاطها.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت اللقطات المتتابعة من الليل حتى النهار من أكثر الأجزاء إثارة للاهتمام، لأنه نادرًا ما يتم رصدها في دولة الإمارات.

وقال ديبو، وهو مقيم بدولة الإمارات منذ عام 2008: "تعتبر واحدة من أجمل تحولات الطقس الصحراوية التي شاهدتها، وخاصة الانتقال من ليلة مليئة بالنجوم إلى سماء مشرقة ومليئة بالغيوم القطنية النادرة في أقل من 4 ساعات".

ما رأيك بهذه المشاهد في مقطع الفيديو أعلاه؟