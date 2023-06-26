قصر شامخ على قمم جبال السروات بالسعودية.. ما سرّه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتربّع هيكل ساحر على قمم جبال السّروات بمدينة النّماص في المملكة العربية السعوديّة، أي "قصر المقر"، والمعروف أيضًا بـ"قصر الحضارات".

ويُعد هذا القصر من أجمل مباني المنطقة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لـ"روح السعودية"، ما شجّع صانع المحتوى الباكستاني محمد عرفان راحت على توثيق القصر، وتسليط الضّوء على تفاصيله المعماريّة عند زيارته لأول مرّة.

وعند حديثه عن القصر، قال عرفان في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّه "موقع معماري مذهل سيُدهش الزوار"، مضيفًا: "من تصميمه الفريد إلى تاريخه الغني، هناك شيء مميّز حول هذا المكان يُشجّع الأشخاص على زيارته وتوثيقه بعدسة الكاميرا".

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بنى السعودي، محمد بن علي المقر، هذا القصر على مدى 30 عامًا تقريبًا.

ويتمتّع القصر بسبع قبب تمثل قارات العالم، إضافةً لتزيّنه بالزخارف المعمارية الأندلسية، والنقوش العربية، والزخارف الإسلامية النباتية.

وتنتشر الآلاف من القطع الأثرية والمخطوطات عبر الطوابق الأربعة للقصر.

وعند زيارة المنطقة، ينصح عرفان السياح بقضاء الوقت في جبل مرير أيضًا، والاستمتاع بطبيعته الساحرة، ومن ثم التوجّه إلى متحف قرية آل عليان.