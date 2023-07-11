عراقي يوثق زيارته لإحدى أكثر الجزر "سحرًا" في تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تود الهروب من مشاغل الحياة وروتينها الممل؟ ربما يجب أن تحجز تذكرة سفرك إلى تايلاند حالًا.

وتُعتبر بمثابة موطن لمئات الجزر الساحرة، حيث يُمكنك القيام بجميع أنواع الأنشطة، مثل الغوص، والسباحة، وركوب الأمواج، أو مجرد الاستلقاء على رمال شواطئها البيضاء الناعمة.

وإذا كنت تبحث عن مكان منعزل تمامًا، فقد تكون جزر "في في" بمثابة المكان الأنسب لك (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتتألف من 6 جزر، أبرزها خليج مايا الجميل، حيث اشتهر بشكل واسع بعد تصوير فيلم "The Beach"، للممثل ليناردو ديكابريو.

وتُعرف بصفاء مياهها التركوازية اللون وتنوع الحياة البحرية فيها.

ويوثق مدون السفر العراقي، أحمد عبدالسلام، زيارته لجزر "في في"، في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "BOMA Travels".

وقال عبدالسلام، وهو مقيم ببريطانيا منذ عام 2008، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنها "لا توصف بالكلمات".

وتابع: "جمال هذه الجزر من الخيال.. وعندما وصلت إلى المكان لم أصدق ما رأته عيناي".

وبحسب ما ذكره موقع "Amazing Thailand" الإلكتروني، تقع جزر "في في" وسط بحر أندامان، أي على بعد 42 كيلومترًا من منطقة Amphoe Mueang.

وتتميز بأجواء ليلية نابضة بالحياة، بسبب وجود العديد من المطاعم والحانات، وتحديدًا على شاطئ تونساي.

وفي حال كنت تحب الغوص، فستستمع بتجربة لا مثيل لها.

وتحتضن جزر "في في" حياة بحرية غنية، وتُعتبر شواطئها الصغيرة مثالية للعائلات، والأشخاص من ذوي الميزانية المحدودة، والمتزوجين حديثًا لقضاء شهر العسل.

ويتطلب تصوير مثل هذه الفيديوهات جهدًا كبيرًا.

واصطحب عبدالسلام معه معدات خاصة، مثل كاميرا خاصة تحت الماء، وكاميرا أخرى لليابسة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، ومن بينهم بعض التايلانديين، الذين قاموا بالتعليق إيجابيًا بشأن أسلوب التصوير وغايته.

هل أعجبتك جزر "في في"؟

وينصحك مدون السفر العراقي بزيارتها في أي وقت، بين ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار.

ويسعى بدوره إلى زيارة تايلاند مجددًا، وغيرها من البلاد في جنوب شرق آسيا نهاية هذا العام.