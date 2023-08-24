قرية بإحدى دول الخليج من أجمل القرى السياحية بالعالم.. إليكم أين تقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بموقعها المميز في أعالي جبال الحجر، تبرز قرية عُمانية غدت من أجمل القرى السياحية في العالم.

تُعرف باسم قرية "بلد سيت".

ويمكن الوصول إليها فقط بواسطة سيارات الدفع الرباعي، انطلاقاً من ولاية الحمراء أو وادي بني عوف، وفقاً لموقع "اكتشف عُمان".

ومن خلال موقعها، تتوسّط "بلد سيت" جبال محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة، وهي إحدى قرى وادي بني عوف التابع لولاية الرستاق.

وتبعد هذه القرية عن ولاية الرستاق حوالي 40 كيلومترًا، كما تبعد المسافة عينها عن ولاية الحمراء التابعة لمحافظة الداخلية، بحسب موقع وزارة السياحة العمانية.

وقرّر المصور العماني أحمد البحري توثيق قرية "بلد سيت"، محاولاً إظهار جمالها وإبرازها كموقع سياحي رائع وفريد.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تبدو وكأنها لوحة أخّاذة تجذب السيّاح إليها من داخل سلطنة عُمان وخارجها".

ووصف البحري هذا التمازج الطبيعي بكونه "ساحرًا".

وتكمن روعة الزيارة لقرية "بلد سيت" في إطلالتها على المدرّجات الزراعية الخلّابة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأوضح حساب "اكتشف عُمان"، عبر "إنستغرام"، أنّ سكان القرية لا يزالون يعتمدون طريقة المدرّجات في الزراعة حتى يومنا هذا.

وإذا كنت من عشّاق المغامرات، فلا بدّ ان تستهويك طرقها الوعرة وموقعها الجبلي!

وفي الواقع، كانت هذه إحدى التحديات التي واجهها البحري لدى زيارته القرية.

ومن خلال عملية التوثيق الجوي بواسطة كاميرا "الدرون"، حاول البحري إبراز جمال بيوت القرية القديمة، التي تقع وسط أحضان الطبيعة الجبلية.

وأوضح المصوّر العُماني أنه ما برح hلسكان المحليون يعيشون فيها.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي البحري الذي يُمارس التصوير منذ أكثر من 10 سنوات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينصح بزيارتها من منتصف شهر أغسطس/ آب ولغاية نهاية شهر مايو/ أيّار.