أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، هجوما حادا على السلطات الألمانية واتهمها بممارسة "النازية"، معتبرا أن "ألمانيا ليس لها أي علاقة بالديمقراطية"، وذلك بعد منع السلطات الألمانية فعاليات تركية على أراضيها.

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وسحبت السلطات الألمانية تصاريح تجمعين تركيين في مدينتين ألمانيتين، الأسبوع الماضي، وقالت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن حكومتها لم يكن لها أي دور في خطوات اتخذتها مجالس المدن إذ ألغت كولونيا تجمعا بسبب مخاوف أمنية فيما ألغت غاغناو التجمع الآخر بسبب "نقص في المرافق الخدمية".

وكان من المقرر أن يشارك وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تجمع للأتراك في كولونيا ووزير العدل بكر بوزداغ في تجمع آخر في غاغناو، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها أردوغان من أجل حشد التأييد للانتقال إلى النظام الرئاسي في الاستفتاء الشعبي المقرر في 16 أبريل المقبل.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في تجمع لجمعية المرأة والديمقراطية التركية في إسطنبول، إنهم "منعوا أصدقاءنا من التحدث في الفعاليات... يا ألمانيا لا علاقة لك بالديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد، وتصرفاتكم هذه لا تختلف عن ممارسات النازية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأضاف: "ألمانيا لم تسمح لنا بأن نخاطب جاليتنا هناك ظناً أن هذا سيغير آراء مواطنينا هناك... سأتحدث في مختلف المحافل الدولية عن الممارسات غير الديمقراطية لألمانيا"، وتابع: "الشعب هو الذي يوضح المسائل عن طريق صناديق الاقتراع والنظام الرئاسي سيأتينا بالأمان والاستقرار".