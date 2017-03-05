1:18

عضو البرلمان المكسيكي براوليو غويرا يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتسلق السياج الحدودي بين البلدين، معتبرا أن الجدار الذي دعا ترامب إلى تشييده على الحدود بين البلدين لن يكون له فائدة.