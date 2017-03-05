نائب مكسيكي يتحدى ترامب ويتسلق السياج الحدودي

نائب مكسيكي يتحدى ترامب ويتسلق السياج الحدودي

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
أمريكاالمكسيكتويتردونالد ترامب
1:18

عضو البرلمان المكسيكي براوليو غويرا يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتسلق السياج الحدودي بين البلدين، معتبرا أن الجدار الذي دعا ترامب إلى تشييده على الحدود بين البلدين لن يكون له فائدة.

أمريكاالمكسيكتويتردونالد ترامب