اشتباكات بين متظاهرين معارضين ومؤيدين لترامب

اشتباكات بين متظاهرين معارضين ومؤيدين لترامب

العالم
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
أمريكادونالد ترامباحتجاجاتالشرطة الأمريكية
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خرج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرات في مناطق متفرقة في الولايات المتحدة، ولكنهم واجهوا متظاهرين معارضين لترامب، ووصلت المواجهة في بعض المناطق إلى حد الاشتباكات.

أمريكادونالد ترامباحتجاجاتالشرطة الأمريكية