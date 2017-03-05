اشتباكات بين متظاهرين معارضين ومؤيدين لترامب
اشتباكات بين متظاهرين معارضين ومؤيدين لترامب
العالم
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
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خرج أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرات في مناطق متفرقة في الولايات المتحدة، ولكنهم واجهوا متظاهرين معارضين لترامب، ووصلت المواجهة في بعض المناطق إلى حد الاشتباكات.
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