أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طلب البيت الأبيض، الأحد، من الكونغرس التحقيق فيما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد "انتهكت صلاحياتها التنفيذية" خلال حملة الانتخابات الأخيرة في 2016، في إطار التحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن تأثير روسيا على العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، في بيان، إن "التقارير عن احتمال وجود دافع سياسي خلف التحقيقات التي جرت قبيل انتخابات 2016 مقلقة جدا". وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب يطالب لجان الاستخبارات بالكونغرس، ضمن تحقيقها في الدور الروسي، بمعرفة إذا كان قد تم إساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية التنفيذية في 2016".

وجاء ذلك بعد يوم من زعم ترامب بأن أوباما أمر بالتنصت على هواتف في برج ترامب بمدينة نيويورك الذي كان مقرا للحملة الانتخابية لكنه لم يقدم دليلا. ولم يوضح سبايسر المقصود بانتهاك الصلاحيات الرئاسية التنفيذية لكن إصدار الرئيس أمرا بالتنصت يعد مخالفة لصلاحياته.

ونفى كيفن لويس المتحدث باسم أوباما إصدار الرئيس السابق أي أمر بالتنصت على أي مواطن أمريكي. وقال: "قاعدة أساسية بالنسبة لإدارة أوباما كانت عدم التدخل من قبل أي مسؤول في البيت الأبيض في أي تحقيق مستقل تجريه وزارة العدل". وأضاف: "وفي إطار ذلك، لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول في البيت الأبيض أبدا بمراقبة أي مواطن أمريكي. وأي ادعاء مخالف لذلك هو كاذب".