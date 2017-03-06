الرباط (CNN)— خلص اجتماع لقادة جبهة البوليساريو إلى استصدار خطة عمل لإعمار ما تصفه الجبهة بـ"الأراضي الصحراوية المحرّرة"، وهي مساحة تعلن البوليساريو سيطرتها عليها، وتمثل تقريبا 20 بالمئة من أراضي الصحراء الغربية، في حين يصف المغرب والأمم المتحدة هذه المساحة بالمنطقة العازلة التي تمتد إلى الحدود مع الجزائر وموريتانيا.

ونشرت وكالة الأنباء الخاصة بجبهة البولساريو، أن اجتماعا لـ"مجلس الوزراء"، تم يوم الجمعة الماضي، ببلدة بئر لحلو، التي توجد في المنطقة العازلة، وتحديدا على الحدود مع الجزائر، تناول الجوانب التنظيمية لهذه الخطة، خاصة بعد "التواجد المكثف للسكان المدنيين وبروز تجمعات سكانية على امتداد الأراضي المحررة بما تتطلبه من مرافق مختلفة تؤدي خدمات أساسية".

وتابعت الوكالة أن نداءً صدر في أعقاب الاجتماع، موجه إلى "المواطنين الصحراويين" أينما وجدوا لـ"التجند والإسهام إلى جانب الإدارة الوطنية في إنجاح وتنفيذ هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعداء"، كما نادت الجبهة حلفاءها لـ"حشد الدعم والمساندة لإنجاح هذا التوجه".

وتفصل بين المنطقة التي تطلق عليها البوليساريو لفظ "أراضٍ محررة" والمنطقة الخاضعة للنفوذ المغربي، والتي تمثل 80 بالمئة من مساحة الصحراء الغربية، جدار رملي شيّده المغرب في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليما متنازع عليه، ويأتي اجتماع قادة البوليساريو بعد توتر بين الجبهة والمغرب بـ "الكركرات" في المنطقة العازلة على الحدود الموريتانية، إذ أعلن المغرب عن سحب قواته منها، فيما قالت البوليساريو إن وجودها سيستمر.