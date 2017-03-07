نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مايكل هايدن، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن تقديم طلب الرئيس الأمريكي لطلب وضع أجهزة تنصت ضد مرشح رئاسي مثل ترامب لا يمكن أن يكون بصورة سرية دون علم أجهزة حساسة في الدولة.

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وأوضح هايدن في مقابلة مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN حيث قال: "يستحيل على الرئيس الأمريكي أن يصدر أمرا بالتنصت ضد أي أمريكي في أي مكان بالعالم ببساطة، حيث أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو بالذهاب إلى المحكمة والحصول على تصريح بذلك وهذا التصريح بمنح بعد إثبات أن الهدف هو إما عميل لصالح قوة أجنبية أو أنه منخرط بأعمال إجرامية."

وتابع قائلا: "نظام أخذ مثل هذه التصاريح مبني على إبقاء السياسة خارجا والمحافظة عليه داخل النظام القضائي، وحتى إن تم ذلك فإن هناك فرعان للقيام بذلك، إما عبر جيم كلابر والـDNI أو جيم كومي والـFBI، وكلاهما صرح علنا بأن هذه الاتهامات لا صحة لها."