(CNN) -- قد يبدو الأمر مستغرباً أن تجد رجلاً لديه أكثر من 26 مليون متابع على تويتر بينما يتابع هو عدداً بسيطاً جداً من الأشخاص. فالرئيس دونالد ترامب يتابع عبر حسابه 43 فقط.
سبعة منهم من أفراد الأسرة وتسعة آخرون من الشركات العائلية التابعة له، بينما الآخرون هم من المستشارين المقربين، وأشخاص يدعمونه وغيرهم من الشخصيات اليمينية.
وسائل الإعلام الرئيسية مثل (CNN، نيويورك تايمز) غائبة عن القائمة، كما هو الحال بالنسبة لـ Breitbart و Infowars. كذلك حساب سكرتيره الصحفي شون سبيسر وحساب @POTUS الرسمي ليسا ضمن قائمة الرئيس الأمريكي.
إليك ما يراه ترامب عندما يدخل الى حسابه على تويتر: (القائمة عبر @CNNPolitics)
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.