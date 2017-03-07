(CNN) -- قد يبدو الأمر مستغرباً أن تجد رجلاً لديه أكثر من 26 مليون متابع على تويتر بينما يتابع هو عدداً بسيطاً جداً من الأشخاص. فالرئيس دونالد ترامب يتابع عبر حسابه 43 فقط.

سبعة منهم من أفراد الأسرة وتسعة آخرون من الشركات العائلية التابعة له، بينما الآخرون هم من المستشارين المقربين، وأشخاص يدعمونه وغيرهم من الشخصيات اليمينية.

وسائل الإعلام الرئيسية مثل (CNN، نيويورك تايمز) غائبة عن القائمة، كما هو الحال بالنسبة لـ Breitbart و Infowars. كذلك حساب سكرتيره الصحفي شون سبيسر وحساب @POTUS الرسمي ليسا ضمن قائمة الرئيس الأمريكي.

إليك ما يراه ترامب عندما يدخل الى حسابه على تويتر: (القائمة عبر @CNNPolitics)