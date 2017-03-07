أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا بأنها تتصرف كالنازيين في إلغائها للتجمعات الداعمة له. ومن طرفها، ردت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بأن تلك التعليقات “غير مبررة”.
ميركل تدين تشبيه أردوغان لقرارات بلادها بالنازية
ميركل تدين تشبيه أردوغان لألمانيا بالنازية
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 07 مارس/آذار 2017; 11:15 (GMT +0400).
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أردوغان يهاجم ألمانيا وينعت تصرفاتها بـ”النازية”
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