ميركل تدين تشبيه أردوغان لقرارات بلادها بالنازية

ميركل تدين تشبيه أردوغان لألمانيا بالنازية

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 07 مارس/آذار 2017; 11:15 (GMT +0400).
ألمانياأنجيلا ميركلتركيارجب طيب أردوغان
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أردوغان يهاجم ألمانيا وينعت تصرفاتها بـ”النازية” 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا بأنها تتصرف كالنازيين في إلغائها للتجمعات الداعمة له. ومن طرفها، ردت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بأن تلك التعليقات “غير مبررة”. 

ألمانياأنجيلا ميركلتركيارجب طيب أردوغان