برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أنها تتواصل مع السلطات الأمريكية حول ما نشره موقع "ويكيليكس" عن اختراق الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لأجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر والتلفزيون.

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وقال ستيفان سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "الوثائق التي نشرها ويكيليكس ليست في حيازة السلطات الألمانية ولذلك لا يمكن الحكم على مصداقية هذه الوثائق". وأضاف: "نحن على اتصال وثيق مع زملائنا الأمريكيين".

وتابع سيبرت بالقول: "هناك العديد من المواضيع المشابهة التي سبق أن ناقشناها بالفعل. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونحن على اتصال مع الشركاء الأمريكيين". وزعمت وثائق ويكيليكس أن المخابرات المركزية الأمريكية استخدمت القنصلية الأمريكية في فرانكفورت كقاعدة كبيرة للتسلل الإلكتروني.