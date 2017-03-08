الرباط (CNN)— قُتل نائب برلماني مغربي عن حزب الاتحاد الدستوري، رميا بالرصاص داخل سيارته، قرب منزله بمدينة الدار البيضاء، خلال وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وفق ما أكده لـCNN بالعربية، عبد اللطيف بلمقدم، مكلّف بالتواصل داخل الحزب.

عملية اغتيال النائب في مجلس النواب، عبد اللطيف مرداس عن دائرة سطات بن احمد، تمت باستخدام بندقية صيد، ووقعت العملية في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، وفق تصريحات بلمقدم، مرّجحا أن تعود عملية الاغتيال إلى حسابات شخصية، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الشرطة.

ووفق ما تبينه الصور، جرى إطلاق أعيرة نارية من خارج السيارة، إذ تكسّر زجاج النافذة الأمامي، ممّا أدى إلى عبد اللطيف مرداس بالرصاص، وقد اصطدمت سيارته بحائط بعد إصابة النائب بالرصاص.

وانتقلت عناصر الشرطة، فور علمها بالحادث، إلى حي "كاليفورنيا" بالدار البيضاء، حيث يوجد منزل الهالك، كما جرى فتح تحقيق من السلطات المختصة لمعرفة هويات من قاموا بالعملية وكافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وشغر مرداس سابقا منصب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، واختاره فريقه في مجلس النواب، شهر فبراير/شباط الماضي، ممثلا عنه بالبرلمان العربي.