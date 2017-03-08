لوحة لهيلاري كلينتون تطارد ترامب داخل البيت الأبيض

لوحة هيلاري كلينتون تلاحق ترامب بالبيت الأبيض

العالم
آخر تحديث منذ4 دقائق.
هيلاري كلينتوندونالد ترامبميلانيا ترامبطرائف
1:37

قبل أكثر من اثني عشر عاماً مضت كشفت هيلاري كلينتون النقاب عن صورتها، لكن الآن يبدو أن الصورة باتت تطارد الرئيس ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عندما تذهبون في جولة داخل أروقة البيت الأبيض، فعليكم توقع كل شيء ، فمن الممكن أن تلتقوا مع ساكنيه.

هيلاري كلينتوندونالد ترامبميلانيا ترامبطرائف