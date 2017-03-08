أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عندما تذهبون في جولة داخل أروقة البيت الأبيض، فعليكم توقع كل شيء ، فمن الممكن أن تلتقوا مع ساكنيه.
لوحة لهيلاري كلينتون تطارد ترامب داخل البيت الأبيض
لوحة هيلاري كلينتون تلاحق ترامب بالبيت الأبيض
العالم
آخر تحديث منذ4 دقائق.
1:37
قبل أكثر من اثني عشر عاماً مضت كشفت هيلاري كلينتون النقاب عن صورتها، لكن الآن يبدو أن الصورة باتت تطارد الرئيس ترامب
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.