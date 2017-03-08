أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقا فدراليا جنائيا حول تسريبات موقع "ويكيليكس" الذي نشر وثائق ادعى أنها تكشف تجسس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) على الناس حول العالم باستخدام تقنيات تتيح لها اختراق أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر والتلفاز.

وقالت المصادر إن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) والاستخبارات المركزية يراجعان الأمر، وأضافت المصادر أن التحقيق يبحث في كيفية وصول الوثائق إلى ويكيليكس وإذا ما كان موظف حكومي أو متعاقد قد سربها. كما تحاول وكالة الاستخبارات أيضا التحقق إذا ما كان هناك وثائق أخرى لم ينشرها ويكيليكس بعد.

وقال أحد المصادر إن الوثائق التي نشرت حتى الآن تبدو حقيقية بشكل كبير، لكنه أضاف أنه ليس واثقا من أن كل الوثائق حقيقية أو إذا كان قد تم التلاعب ببعضها. والتزمت وكالة CIA بموقفها التقليدي حيال التسريبات، إذ كررت رفضها التعليق على صحة وثائق تتعلق بعملها الاستخباراتي، علما أن عدد والوثائق التي نشرها الموقع وصل إلى 8761 وثيقة.