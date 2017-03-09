واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دخلت شركة غوغل بدورها على خط التعليقات الصادرة من شركات الصناعات التكنولوجية على التسريبات الأخيرة الصادرة عن موقع "ويكيليكس" لوثائق زعم الموقع أنها تكشف تجسس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA على الهواتف والتلفزيونات الذكية.

وقالت غوغل، في بيان صادر عن مديرة شؤون أمن المعلوماتية وحماية الخصوصية لديها، هيذر أدكنز: "لقد راجعنا الوثائق، ونحن على ثقة بأن التحديثات الأمنية وأنظمة الحماية الموجودة في كروم وأندرويد قادرتان على حماية المستخدمين من الكثير من تلك التهديدات المزعومة."

وتابعت غوغل بالقول: "نواصل عمليات التحليل لدينا وسنطبق أي وسائل حماية إضافية مطلوبة. لقد وضعنا على الدوام قضايا الأمن على رأس قائمة أولوياتنا وسنواصل الاستثمار في قدراتنا الدفاعية."

ووفقا للوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" فإن وحدة متخصصة في التجسس الإلكتروني داخل وكالة المخابرات الأمريكية CIA تمكنت من تطوير برنامج لاختراق هاتف "سامسونغ" الذكي بحيث يظهر وكأنه مغلق عند إطفائه ولكنه في الحقيقة يواصل العمل ويقوم بإرسال بيانات بالمحادثات الدائرة حوله إلى الجواسيس الأمريكيين. كما زعمت الوثائق وجود برنامج خاص باختراق الهواتف الذكية يحمل اسم "الملائكة الباكية".

وقد سارعت شركة "آبل" إلى طمأنة مستخدميها عبر القول إن التحديثات الأخيرة التي أدخلتها على أنظمتها "تتيح لها القضاء على الكثير من تقنيات الاختراق المشار إليها في وثائق ويكيليكس"، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة العمل لكشف أي ثغرات موجودة. من جانبها رفضت شركة غوغل التعليق، في حين اكتفت سامسونغ ومايكروسوفت بالقول إنهما تنظران في القضية.