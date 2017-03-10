داسيلدورف، ألمانيا (CNN)— أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الخميس، عن إصابة سبعة أشخاص بينهم امرأتين إثر هجوم استخدم منفذه "فأسا" في الاعتداء داخل محطة دوسيلدورف للقطارات الرئيسية شمال شرق ألمانيا.

وقالت الشرطة إن ثلاثة من الجرحى إصاباتهم خطرة، لافتة إلى أن المهاجم يبلغ من العمر 36 عاما وأنه على ما يبدو "يعاني من مشاكل عقلية،" وأن المهاجم "أصيب بجروح وحاول الفرار من محطة القطار،" قبل اعتقاله.

وأشارت الشرطة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أن المهاجم من جمهورية يوغسلافيا السابقة ويعيش في ووبرتال، مؤكدة على أن التحقيقات في هذا الهجوم جارية والمحطة مغلقة في الوقت الحالي.

وقال برونو ماكيدو، الذي كان يركب قطارا من المفترض أن بقف في محطة دوسيلدورف وقت الهجوم، إن المحطة كانت مغلقة وتم تحويل خط السير إلى محطة كولون.