نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عبر بابا الفاتيكان، فرانسيس، عن قلقه من المشكلة التي تواجه الكنيسة الكاثوليكية حول العالم وشح أعداد القساوسة، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة دي زيت الألمانية.

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وعبر البابا فرانسيس عن انفتاحه على فكرة أن يصبح الرجال المتزوجون قساوسة، واصفا التراجع بأعداد القساوسة بـ"المشكلة الكبيرة،" إلا أنه لم يبدي أي إشارات على انفتاحه على فكرة السماح للقساوسة الحاليين بالزواج.

ويشار إلى أن الكنيسة في الوقت الحالي تسمح للقساوسة المتزوجين ممن تحولوا إلى الكاثوليكية من ديانات أخرى بالاستمرار كقساوسة ولكن لا تسمح للرجال الكاثوليك المتزوجين بأن يصبحوا كذلك.