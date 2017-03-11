نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال وقاص خان، وهو أمريكي مسلم من أصل باكستاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يتطرق ويعالج المشكلة التي هي في داخل الإسلام، لافتا إلى أن الأمن الوطني الأمريكي يجب أن يكون للأمريكيين أجمعين.

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وأوضح خان المؤيد لترامب في مقابلة مع CNN: "عندما صدر تصرح ترامب عن حظر المسلمين شعرت بإهانة نوعا ما ولكنني أخذت نفسا عميقا ونظرت إلى الرسالة التي تقف وراء هذا التصريح، الحرب الرئيسية هي داخل الإسلام وليس من الخارج، وأول حرب يتوجب علينا الفوز بها هي المعركة التي يخوضها المسلمون المعتدلون ضد المتطرفين من الدين ذاته."

وتابع قائلا: "الأمن الوطني الأمريكي يجب أن يتجاوز أي سياسة أو دين والأولوية الأولى يجب أن تكون مصلحة الأمريكيين ككل."

وحول ردة فعل المجتمع المسلم في أمريكا على تأييده لترامب قال خان: "استلمت رسائل وسمعت تعليقات بأنني عنصري وضد الإسلام وخائن يحاول أن يصبح أبيض البشرة وما إلا دون ذلك."