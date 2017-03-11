الجزائر (CNN)— عاد موضوع صحة عبد العزيز بوتفليقة ليثار في الجزائر بعد حديث وسائل إعلام محلية عن عدم استقبال الرئيس لوزير الخارجية الاسباني الذي كان في زيارة للجزائر بسبب حالته الصحية، ليرّد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أن بوتفليقة يمارس مهامه بشكل عادي ولا داعي للمزايدات.

وقال ولد عباس اليوم السبت في ندوة صحفية بقصر المؤتمرات في نادي الصنوبر إنه زار مؤخرا بوتفليقة ووجده يمارس مهامه بصفة عادية، مضيفا أنه لا يجب الإلحاح حول صحة الرئيس، وأن إلغاء بعض الزيارات المقرّرة كزيارة أنجيلا ميركل تعود إلى حق الرئيس في الخلود إلى الراحة.

وذكّر ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة، بتصريحات لرمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، عندما نفى فيها برمجة أيّ لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الاسباني ألفونسا داستيس حتى يتم إلغاؤه، وهو الأمر ذاته الذي نقلته السفارة الاسبانية بالجزائر في توضيحات لها.

وسبق لعبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، أن أجاب باقتضاب على سؤال وجهه له صحفي حول هذا الموضوع خلال زيارته للعاصمة التونسية منتصف هذا الأسبوع بـ"صحة الرئيس بوتفليقة بخير، وهو يبعث إليكم السلام".

وكان موقع مغربي وآخر لبناني قد كانا من أول من نشروا قبل أسبوع خبرا عن وفاة بوتفليقة، وتحدثا عن أن التلفزيون الجزائري سيبث الخبر رسميا في أقرب وقت، غير أن الخبر لم يجر بثه، كما كذب عدة مسؤولون جزائريون هذه "الوفاة"، متحدثين عن أنها مجرّد إشاعة مختلقة.