الرباط (CNN)— قُتل رجل أمن وأصيب آخر بجراح في هجوم نفذته مجموعة مسلحة تتكون من أربعة عناصر، كانوا على متن دراجتين ناريتين تحتوي كل واحدة منها على عبوة ناسفة تقليدية الصنع، وفق ما أعلنته الداخلية التونسية صباح اليوم.

وقالت الداخلية في بلاغ لها إن دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام الجهوي بمدينة قبلي، جنوب تونس، تعرّضت الليلة الماضية، وتحديدا بعد منتصف الليلة الفاصة بين السبت والأحد 11 و12 مارس/آذار، إلى هجوم من طرف "مجموعة إرهابية"، مؤكدة أن الدورية الأمنية تمكنت من صدّ الهجوم.

وأسفرت العملية عن مقتل "إرهابيين اثنيين وجرح ثالث يوجد حاليا بالمستشفى، بينما تمكن العنصر الرابع من الفرار"، يشير بلاغ الداخلية، بينما جرى إخضاع رجل الأمن الذي أصيب بجراح لعملية جراحية، كما أصيب رجل الأمن الثالث في الدورية بجراح غير خطرة.

واستخدمت المجموعة المسلحة في هجومها أسلحة نارية، وتبادلت مع الدورية الأمنية إطلاق النار، وقد توفي رجل الأمن في المستشفى متأثرا بجراحه، والأمر ذاته لأحد العناصر المهاجمة.

وقالت وكالة الأنباء المحلية إن شاهد عيان من المنطقة تنقل إلى مكان إطلاق النار عند سماعه صوت الرصاص، وقام بمنع أحد الإرهابيين المصابين من وصل العبوات الناسفة بالصاعق لتفجيرها، واستخدم شاهد العيان أحد أسلحة قوات الأمن لأجل المساعدة قفي تمشيط المنطقة إلى حين وصول التعزيزات الأمنية.