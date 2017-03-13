دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده تقوم بتحضير رد على الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة الهولندية، وذلك في خضم الأزمة الدبلوماسية الجارية بين البلدين.

جاء ذلك في مقابلة لأوغلو مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN حيث قال: "سنقوم بالرد على ما قاموا به (الحكومة الهولندية) وبالطبع لن نخرق القانون الدولي والمبادئ الديمقراطية كما فعلوا هم، لأنه ليس لدينا حكومة فاشية في تركيا، ونحترم القوانين والأعراف الدولية."

ولفت الوزير التركي إلى أنه "لا يوجد فرق" بين الحكومة الهولندية الحالية وبين السياسي اليميني، خيرت ويلدرز، حيث قال: "هناك حزب فاشي في هولندا، حزب ويلدرز وويلدرز نفسه فاشي، ولا يوجد اختلاف في الوقت الحالي في السياسات الحكومية الحالية عن ذلك."

رئيس حزب اليمين الهولندي الذي وصف المهاجرين المغاربة في هولندا بالحثالة،

اليوم يخاطب الاتراك :

"لن نقبل أنضمامكم لأوروبا لأن بلدكم اسلامي👇🏻 pic.twitter.com/8BYuemk9M8 — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) March 11, 2017

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادوا نشر تصريحات مسلجة لويلدرز عن تركيا في مقطع الفيديو نشره موقع حزبه بتاريخ الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث قال: "اليوم لدي رسالة للأتراك، إم حكومتكم تقوم بخداعكم بجعلكم تصدقون أنكم ستصبحون عضوا في الاتحاد الأوروبي يوما ما، حسنا.. أنسوا ذلك، أنتم لستم أوروبيين ولم تكون كذلك أبدا."

وتابع قائلا: "دول إسلامية مثل تركيا لا تنتمي لأوروبا أو القيم التي تمثلها أوروبا، الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان غير منسجمة مع الإسلام، لا نريد فتح حرية التنقل للأتراك والقدوم إلى أوروبا أيضا، والحكومات الأوروبية التي توافق على هذا سيتم عزلها من قبل الشعوب."

وأضاف: "تركيا صوتت لأردوغان، وهو إسلامي خطير يرفع راية الإسلام، لا نريد المزيد بل نريد إسلاما أقل، وعليه، تركيا ابقي بعيدة عنا، فأنت غير مرحب بك."