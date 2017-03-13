مسلمون أمريكيون يشرحون سبب تأييدهم لقرار حظر السفر
مسلمون أمريكيون يشرحون سبب تأييدهم لحظر السفر
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
1:30
مسلون أمريكيون يشرحون في هذا الفيديو سبب تأييدهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار حظر السفر الذي أصدره.
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