نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ردة فعل الأخير بعد مكالمة جرت بينه وبين نظيره الأمريكين دونالد ترامب، كانت "مبشرة."