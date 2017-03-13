نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ردة فعل الأخير بعد مكالمة جرت بينه وبين نظيره الأمريكين دونالد ترامب، كانت "مبشرة."
بيسكوف يبين لـCNN رأي بوتين بترامب بعد مكالمته
بيسكوف يبين رأي بوتين بترامب بعد مكالمته
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
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مقطع من مقابلة لشبكة CNN مع ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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