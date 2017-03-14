لندن، بريطانيا (CNN)-- قضت محكمة العدل الأوروبية بمنح أرباب العمل الحق في حظر موظفاتهم من ارتداء الحجاب أو إبراز أي رموز دينية. وصدر القرار على خلفية قضيتين لامرأتين في فرنسا وبلجيكا، تم رفدهما من العمل لرفضهما خلع الحجاب.

وأفادت المحكمة في بيان أن "قراراً داخلياً يقضي بحظر ارتداء أو إبراز رموز سياسية أو فلسفية أو دينية لا يشكل تمييزا مباشرا."

وأضافت المحكمة في البيان: "ومع ذلك، في حالة عدم وجود مثل هذه القاعدة، رغبة صاحب العمل بأخذ رغبات عملائه في عين الاعتبار، بألا تقدم لهم خدمات من قبل عاملة ترتدي حجاباً، لا يمكن اعتباره متطلباً مهنياً يمكن أن يستبعد به التمييز."