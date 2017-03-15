الجزائر (CNN)— عيّن الاتحاد الإفريقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، منسقا للقارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، أمس الثلاثاء بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وحضر الوزير الأول عبد المالك سلال حفل تسليم المهام بين أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين انتهت ولايتهم ومن جرى تعيينهم مؤخرا، وجرى خلال الحفل إعلان المنصب الشرفي للرئيس الجزائري، وهو ثاني منصب يتولاه بالاتحاد الإفريقي في ولايته الحالية، بعد منصب نائب رئيس الاتحاد.

وقال ألفا كوندي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إن تعيين بوتفليقة "عرفان وتقدير لالتزامه الشخصي والمتجدد في مكافحة الإرهاب الدولي ولإسهام الجزائر الكبير والمعترف به في التعبئة الدولية لمكافحة هذه الآفة"، حسب نص وكالة الأنباء الجزائرية.

وترّوج الجزائر لتجربتها في "محاربة الإرهاب والمصالحة الوطنية"، ويتعلّق الأمر بسياسة اتبعها بوتفليقة غداة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية عام 1999 لأجل إنهاء العشرية السوداء التي خلّفت مقتل عشرات آلاف الجزائريين، وهي سنوات دامية وجهت خلالها السلطات الجزائرية الاتهام لمجموعات إسلامية مسلحة باقتراف مذابح جماعية للسكان.