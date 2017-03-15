ليبيا (CNN)— أعلن الجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر تحرير منطقة الهلال النفطي من قبضة سرايا الدفاع عن بنغازي وكذا ما يعرف بحرس المنشآت النفطية، وتسلّم اليوم القائد العام لـ"القوات المسلحة العربية الليبية"، المشير خليفة حفتر، إعلان تحرير المنطقة من العقيد أحمد سالم، آمر غرفة العمليات التي تولت المواجهات.

ونشر المكتب الإعلامي للجيش صورة خليفة حفتر مع أحمد سالم، بعد أن أعلن المكتب أمس الثلاثاء، تحرير الهلال النفطي وبن جواد والنوفلية وهراوة من قبضة السرايا وحرس المنشآت، كما أعلن الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، سيطرة قوات حفتر من جديد على الهلال النفطي.

وأعلن بدوره رئيس مجلس النواب، المعترف به دوليا، عقيلة صالح، استعادة الجيش الذي يدعمه المجلس موانئ الهلال النفطي، مباركا في بيان له "انتصارات القوات المسلحة والشباب المساند بتحرير ميناءي راس لانوف والسدرة من براثن الإرهابيين".

واعترفت قوات "سرايا الدفاع عن بنغازي" بفقدان حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق عددا من مواقعه في منطقة الهلال النفطي، وفق ما نشرته وكالة بشرى الناطقة باسمها، وكان آخر ما نشرته هو اندلاع اشتباكات عنيفة منذ الساعات الأولى لصباح أمس الثلاثاء مع بين قوات حفتر وحرس المنشآت الذي تدعمه السراي.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات سرايا الدفاع لا تزال تحافظ على مواقعها التي تمركزت بها في محيط منطقة الهلال النفطي بعد تسليمها في وقت سابق ميناءي راس لانوف والسدرة لجهاز المنشآت النفطية.

وكانت سرايا الدفاع عن بنغازي قد تمكنت قبل أيام من السيطرة على عدة مواقع في منطقة الهلال النفطي الواقعة تحت قبضة جيش حفتر، وقالت السرايا التي تجمع مقاتلين إسلاميين، إن هدفها من العملية ليس استغلال المنطقة بل مواجهة جيش حفتر وإرجاع "الأهالي المهجرين إلى بيوتهم".