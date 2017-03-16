أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت دراسة لمركز أبحاث "بيو" الأمريكي بأن الإسلام هو الديانة الأسرع انتشارا حاليا في العالم، متوقعة أن يتجاوز الإسلام المسيحية ليصبح الديانة الأكثر انتشارا بحلول نهاية القرن.
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وقدرت الدراسة أن يزيد عدد المسلمين بين عامي 2010 و2050 بنسبة 73%، ويتبعهم المسيحيون بزيادة 35%، والهندوس بنسبة 34%. وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يعني أن الإسلام، ثاني أكبر ديانة حاليا، سوف يتخطى المسيحية كأكبر ديانة في العالم بحلول نهاية القرن.
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