الجزائر (CNN)— قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، حزب جزائري إسلامي معارض، إن عبد الإله ابن كيران أضحى "غير مرغوب فيه"، بسبب أنه "نافس الملك في النجومية في العهدة الحكومية الماضية وأصبحت له شعبية كبيرة تجاوزت حدود رئيس حكومة تقنوقراطي".

وكتب مقري، على صفحته الرسمية بفيسبوك، تفاعلا منه مع قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة المغربية، إن القوى المحلية والدولية لا تريد "إسلاميا قويا وناجحا على رأس الحكومة"، ولا تريد "أردوغان آخر" في المغرب العربي مهما كان وسطيا ومعتدلا ومسلّما بقواعد اللعبة إذا كان يرفض أن يكون مجرد تابع وليس شريكا، يقول مقرّي.

وتابع المفكر الجزائري: " يبدو أن الانسداد الذي وقع مصنوع منذ البداية حتى يضطر حزب العدالة والتنمية اختيار شخص آخر غير بن كيران رغم النجاح الكبير الذي حققه هذا الأخير والذي يقر به خصومه أنفسهم، وقد يكون البديل له هو سعد الدين العثماني أو مصطفى الرميد، مع أن هاذين الرجلين أعلنا رفضهما الدخول في هذه الخطة".

وتوقع مقري أن يجري تعديل الدستوري المغربي مستقبلا حتى يتم السماح للملك باختيار الحزب التالي في الترتيب لتشكيل الحكومة في حالة عجز الحزب الأول عن ذلك، مضيفا أن ابن كيران اختار المواجهة في الميدان، وواجه تحديات عديدة.

وختم مقري تدوينته بالقول: " أخبرني أحد المغاربة أن هناك بلدا عربيا صغيرا ولكنه غني، سخر 60 مليون دولار لإفشال حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة، ولكنه خاب وخسر.. اتركوا الشعوب تقرر وسنكون جميعا سعداء".